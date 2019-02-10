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«Победа» не будет делать бумажные стаканчики платными 

РИА Новости + ещё 7 44 минуты назад
Фото: depositphotos.com
Бумажные стаканчики для питьевой воды на самолётах авиакомпании "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") останутся бесплатными, иное противоречит закону, сообщила РИА Новости представитель Московской межрегиональной транспортной прокуратуры Екатерина Короткова.
"Проведена проверка. В итоге установлено, что авиакомпания "Победа" не планирует вводить плату за бумажные стаканчики", — сказала она.
По её словам, "введение платы за стаканчики противоречит требованиям законодательства".
В конце 2018 года источник в "Победе" сообщил РИА Новости, что авиакомпания рассматривает возможность введения платы за пользование стаканчиками на борту для снижения допзатрат.
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Новости путешествий , Экономика , Авиакомпания "Победа" , Аэрофлот , РИА Новости
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