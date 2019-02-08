Туристку посадили в тюрьму за пощечину офицеру

Британская туристка, которая ударила сотрудника иммиграционной службы на острове Бали, приговорена к шести месяцам тюремного заключения, сообщает 9news.

Летом прошлого года путешественница прибыла в международный аэропорт Нгурах-рай на Бали (Индонезия), чтобы улететь в Сингапур.

На паспортном контроле офицеры заметили, что действие ее визы уже давно закончилось, и 160 дней она фактически находилась в стране нелегально. Ей сообщили, что она должна заплатить штраф в размере 25 долларов за каждый просроченный день (всего 4 000 долларов). Это привело туристку в ярость, она стала кричать на офицера, хлестать его по лицу и отнимать свой паспорт. Нарушительница была задержана полицией.

Судебный процесс начался в декабре 2018 года в городе Денпасар. Туристке было предъявлено обвинение в применении насилия в отношении государственного служащего. Прокуроры требовали лишения свободы сроком на один год, но судья ограничил наказание вдвое меньшим сроком.

Британская туристка не признала себя виновной и заявила, что видео было отредактировано.

По данным издания, во время заседания она ругалась, обвиняла суд в коррумпированности и называла Индонезию криминальной страной.