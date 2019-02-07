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5 человек погибли в Рио-де-Жанейро из-за оползней 

ТАСС + ещё 1 4 часа назад
Фото: depositphotos.com
Пять человек погибли в результате сходов оползней в Рио-де-Жанейро после того, как на город обрушились сильный дождь и ураганный ветер. Еще один житель города считается пропавшим без вести, сообщил в четверг телеканал Globo.
"На моей памяти не было таких масштабных разрушений", — приводит телеканал слова мэра мегаполиса Марселу Кривелы. Он выразил соболезнования родственникам погибших и обратился к жителям с просьбой по возможности воздерживаться от поездок по городу и проявлять крайнюю осторожность.
Стихия разыгралась вечером в среду. В разных районах зафиксировано выпадение от 35 до 91 мм осадков, порывы ветра местами достигали 110 км/ч. В результате сходе оползня оказалась перекрыта прибрежная дорога, соединяющая район, где находится представительство ТАСС, с центральной частью города. По подсчетам мэрии, к утру в городе насчитывалось 170 поваленных ураганом деревьев, зафиксировано 10 случаев подтоплений дорог, местами нарушено электроснабжение.
В устранении последствий стихии задействовано более 600 сотрудников городской администрации. В городе объявлен трехдневный траур.
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Новости путешествий , В мире , Катастрофы , Происшествия , ИТАР-ТАСС
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