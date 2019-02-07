Раскрыта опасность российских поездов 

Начальник главного управления на транспорте МВД РФ Дмитрий Шаробаров рассказал, что больше всего преступлений совершается в поездах. Об этом он заявил на пресс-конференции, приуроченной к столетию транспортной полиции, сообщает РИА Новости.
По словам Шаробарова, на железных дорогах в 2018 году произошло больше всего криминальных инцидентов. Так, из 36,6 тысячи правонарушений, осуществленных на транспорте, 30 тысяч зафиксированы в поездах.
Также чиновник добавил, что на железнодорожном транспорте перевозится больше всего оружия и наркотиков.
В мае 2018 года генеральный директор компании РЖД Олег Белозеров сообщил, что дебоширов перестанут пускать в российские поезда. Для этого сотрудники РЖД задумали составить черный список, куда на год будут заноситься все дебоширящие пассажиры.