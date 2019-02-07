Раскрыта опасность российских поездов

По словам Шаробарова, на железных дорогах в 2018 году произошло больше всего криминальных инцидентов. Так, из 36,6 тысячи правонарушений, осуществленных на транспорте, 30 тысяч зафиксированы в поездах.

Также чиновник добавил, что на железнодорожном транспорте перевозится больше всего оружия и наркотиков.