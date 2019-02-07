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Раскрыта опасность российских поездов 

Lenta.ru + ещё 7 1 час назад
Фото: Станислав Красильников / ТАСС
Начальник главного управления на транспорте МВД РФ Дмитрий Шаробаров рассказал, что больше всего преступлений совершается в поездах. Об этом он заявил на пресс-конференции, приуроченной к столетию транспортной полиции, сообщает РИА Новости.
По словам Шаробарова, на железных дорогах в 2018 году произошло больше всего криминальных инцидентов. Так, из 36,6 тысячи правонарушений, осуществленных на транспорте, 30 тысяч зафиксированы в поездах.
Также чиновник добавил, что на железнодорожном транспорте перевозится больше всего оружия и наркотиков.
В мае 2018 года генеральный директор компании РЖД Олег Белозеров сообщил, что дебоширов перестанут пускать в российские поезда. Для этого сотрудники РЖД задумали составить черный список, куда на год будут заноситься все дебоширящие пассажиры.
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Новости путешествий , В мире , Криминал , Происшествия , Дмитрий Шаробаров , Олег Белозеров , МВД , РЖД , РИА Новости
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