В Эквадоре от ножевых ранений погиб российский турист

Российский турист Алексей Домбровский погиб, став жертвой вооруженного ограбления в столице Эквадора Кито, сообщила РИА Новости представитель консульского отдела посольства РФ в латиноамериканской стране.

"Погибшего звали Алексей Домбровский", — сказала собеседница агентства.

По информации местной полиции, инцидент с россиянином произошел в понедельник вечером. Домбровский вместе со своей спутницей находился в квартале Итчимбия (на востоке Кито), когда их окружили четверо преступников. Они попытались отобрать у пары личные вещи, однако Алексей оказал сопротивление и получил несколько ударов ножом. Он был оперативно доставлен в больницу, однако врачам не удалось спасти ему жизнь.