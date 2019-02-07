В Новой Зеландии у тюленя нашли флэшку с фото неизвестного туриста

Ученые из Новой Зеландии, изучая замороженные образцы помета тюленя, нашли в них флэшку, на которой сохранены фотографии из отпуска неизвестного туриста, сообщает Daily Mail.

Ученые из Национального института водных и атмосферных исследований обнаружили флеш-накопитель после оттаивания образца, который был найден на Южном острове в ноябре 2017 года.

Теперь исследователи ищут владельца флэшки, который, согласно фото, плавал на каяке и снимал морских котиков на южной оконечности острова.

Находка вызвала смех у некоторых пользователей соцсетей, но ученые считают вопрос вполне серьезным.

"Очень тревожно, что у этих удивительных животных в желудке можно обнаружить пластик", — заявляют они.