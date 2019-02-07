Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Новой Зеландии у тюленя нашли флэшку с фото неизвестного туриста 

РИА Новости + ещё 2 8 часов назад
Фото: Р-Спорт
Ученые из Новой Зеландии, изучая замороженные образцы помета тюленя, нашли в них флэшку, на которой сохранены фотографии из отпуска неизвестного туриста, сообщает Daily Mail.
Ученые из Национального института водных и атмосферных исследований обнаружили флеш-накопитель после оттаивания образца, который был найден на Южном острове в ноябре 2017 года.
Теперь исследователи ищут владельца флэшки, который, согласно фото, плавал на каяке и снимал морских котиков на южной оконечности острова.
Находка вызвала смех у некоторых пользователей соцсетей, но ученые считают вопрос вполне серьезным.
"Очень тревожно, что у этих удивительных животных в желудке можно обнаружить пластик", — заявляют они.
Последние новости
Стена на границе России и Украины "уменьшилась" В Австралии учат давить русское в себе Ученые объяснили, почему опасно "сидеть у телевизора"
Новости путешествий , Наука , Наука и техника , Технологии
Читайте также
Видео
Достопримечательности, которые не стоят времени
Новости путешествий
14:30
Самые живописные железные дороги
Новости путешествий
Дания построит стену против диких кабанов
Новости путешествий
Авиарейсы, длящиеся всего несколько минут
Новости путешествий
Кафе, куда не пускают мужчин, открылось в Питере
Новости путешествий
Отель в Питере, где номер стоит 1 миллион рублей
Новости путешествий
Заброшенная психушка, пугающая даже смельчаков
Новости путешествий
Советский эсминец покрылся кораллами
Новости путешествий
01:12
Ротару закрыла свой отель в Крыму
Новости путешествий В мире
Крокодил-гигант остановил движение на дороге
Новости путешествий
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение