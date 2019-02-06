Во время экспедиции в Антарктиде полярники пересекли три полюса

На днях завершилась экспедиция полярников «Антарктида. 200 лет открытий» во главе с телеведущим и режиссером Валдисом Пельшем.

Ученым, фотографам и техническим специалистам экспедиции удалось за 50 дней пройти через три полюса, чего раньше не делал никто.

Экспедиционная группа из 7 человек прошла путь в 5519 км на двух вездеходах «Емеля» без пополнения топлива и запасов. Сообщается, что участники прошли через полюс Недоступности, Южный полюс и Полюс холода, посетив четыре действующие станции: Новолазаревскую, Амундсен-Скотт, Восток и Прогресс.

Мы хотели совершить первый в истории трансарктический автономный пробег и снять документальное кино про Антарктиду. Мы не выбирали легких маршрутов, чтобы почувствовать себя настоящими первооткрывателями, — рассказали участники экспедиции.

Участники экспедиции были официально посвящены в полярники-передвижники на российском научно-исследовательском судне «Академик Фёдоров».

Если все пойдет по плану, фильм «Антарктида. 200 лет открытий» выйдет осенью 2019 года.

Напомним, что Антарктиду открыли относительно недавно — в январе 1820 года. Российские моряки капитан 2 ранга Ф. Ф. Беллинсгаузен и лейтенант М. П. Лазарев на шлюпах, несмотря на плотные льды и туманы, прошли вокруг Антарктиды на широтах от 60° до 70° и доказали существование земли в районе южного полюса.

Но потом еще около 100 лет ученые спорили, что за землю открыли моряки — является ли Антарктида материком или группой островов. Окончательно подтвердить материковый характер Антарктиды удалось только в середине XX века в результате длительных исследований с использованием сложных технических средств.