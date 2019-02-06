Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Во время экспедиции в Антарктиде полярники пересекли три полюса 

Ридус + ещё 2 23 часа назад
Фото: Ридус
На днях завершилась экспедиция полярников «Антарктида. 200 лет открытий» во главе с телеведущим и режиссером Валдисом Пельшем.
Ученым, фотографам и техническим специалистам экспедиции удалось за 50 дней пройти через три полюса, чего раньше не делал никто.
Экспедиционная группа из 7 человек прошла путь в 5519 км на двух вездеходах «Емеля» без пополнения топлива и запасов. Сообщается, что участники прошли через полюс Недоступности, Южный полюс и Полюс холода, посетив четыре действующие станции: Новолазаревскую, Амундсен-Скотт, Восток и Прогресс.
Мы хотели совершить первый в истории трансарктический автономный пробег и снять документальное кино про Антарктиду. Мы не выбирали легких маршрутов, чтобы почувствовать себя настоящими первооткрывателями, — рассказали участники экспедиции.
Участники экспедиции были официально посвящены в полярники-передвижники на российском научно-исследовательском судне «Академик Фёдоров».
Если все пойдет по плану, фильм «Антарктида. 200 лет открытий» выйдет осенью 2019 года.
Напомним, что Антарктиду открыли относительно недавно — в январе 1820 года. Российские моряки капитан 2 ранга Ф. Ф. Беллинсгаузен и лейтенант М. П. Лазарев на шлюпах, несмотря на плотные льды и туманы, прошли вокруг Антарктиды на широтах от 60° до 70° и доказали существование земли в районе южного полюса.
Но потом еще около 100 лет ученые спорили, что за землю открыли моряки — является ли Антарктида материком или группой островов. Окончательно подтвердить материковый характер Антарктиды удалось только в середине XX века в результате длительных исследований с использованием сложных технических средств.
Ридус: последние новости
В африканском заповеднике найден потерянный город тсвана Селфи, алкоголь и шум: немцы рассказали об антипатии к русским туристам Опубликован рейтинг самых безопасных стран мира
Комментарии
Новости путешествий , В мире , Наука , Наука и техника , СНГ , Технологии
Читайте также
Видео
Достопримечательности, которые не стоят времени
Новости путешествий
14:30
Самые живописные железные дороги
Новости путешествий
Дания построит стену против диких кабанов
Новости путешествий
Кафе, куда не пускают мужчин, открылось в Питере
Новости путешествий
Отель в Питере, где номер стоит 1 миллион рублей
Новости путешествий
Заброшенная психушка, пугающая даже смельчаков
Новости путешествий
Советский эсминец покрылся кораллами
Новости путешествий
01:12
Ротару закрыла свой отель в Крыму
Новости путешествий В мире
Крокодил-гигант остановил движение на дороге
Новости путешествий
Невероятные достопримечательности на воде
Новости путешествий
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение