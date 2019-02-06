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В Пекине туристов пустят в Запретный город 

РИА Новости + ещё 3 15 часов назад
Фото: РИА Новости
В Пекине в 2020 году для публичного посещения впервые откроется одна из частей Запретного города, сообщает Lonely Planet.
Запретный город — это самый большой в мире дворцовый комплекс. Пять веков, с 1420 года, в нем жила императорская семья.
Всемирный фонд памятников объявил, что сразу после окончания реставрации туристы смогут побывать в саду Цяньлун, который был построен в 1776 году. Также будут открыты для посетителей три отдельных зала, каждый из которых предназначен для знакомства с прошлым и настоящим Запретного города.
Согласно данным Всемирного фонда памятников, отделка и мебель открывающихся зданий выполнены в старинном стиле, который принято считать одним из самых смелых и экстравагантных периодов в истории интерьеров Китая. В центре также разместятся главный зал, каменный цветник и выставочные залы, экспозиция которых расскажет о строительстве сада Цяньлун.
Предполагается, что первые посетители смогут увидеть часть Запретного города в следующем году, во время празднования его 600-летия.
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Новости путешествий , Азия , В мире
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