В Пекине туристов пустят в Запретный город

В Пекине в 2020 году для публичного посещения впервые откроется одна из частей Запретного города, сообщает Lonely Planet.

Запретный город — это самый большой в мире дворцовый комплекс. Пять веков, с 1420 года, в нем жила императорская семья.

Всемирный фонд памятников объявил, что сразу после окончания реставрации туристы смогут побывать в саду Цяньлун, который был построен в 1776 году. Также будут открыты для посетителей три отдельных зала, каждый из которых предназначен для знакомства с прошлым и настоящим Запретного города.

Согласно данным Всемирного фонда памятников, отделка и мебель открывающихся зданий выполнены в старинном стиле, который принято считать одним из самых смелых и экстравагантных периодов в истории интерьеров Китая. В центре также разместятся главный зал, каменный цветник и выставочные залы, экспозиция которых расскажет о строительстве сада Цяньлун.

Предполагается, что первые посетители смогут увидеть часть Запретного города в следующем году, во время празднования его 600-летия.