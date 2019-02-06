Названы самые дорогие достопримечательности мира

Туристические достопримечательности влияют на стоимость жилья в их окрестностях, сообщает Daily Mail.

Эксперты оценили инфляционный эффект двадцати самых посещаемых достопримечательностей мира и выяснили, насколько дороже стоит жить рядом с ними, например, на расстоянии в полтора километра.

Выяснилось, что покупатели, желающие жить поблизости от знаменитого знака Hollywood, должны быть готовы выложить сумму от полутора миллионов долларов, что на 1057% больше стоимости жилья в любом другом уголке Лос-Анджелеса.

Второе место в списке достопримечательностей, сильнее всего влияющих на стоимость недвижимости, стал небоскреб Бурдж-Халифа. Его высота — 828 метров. Жилье рядом с одним из символов Дубая обойдется на 687% дороже, чем в другом месте города — чуть более миллиона долларов.

Третье место в списке занял монумент Вашингтону. Жилье рядом с этим обелиском высотой 169 метров, который расположен между Белым домом и Капитолием, стоит на 678% дороже, чем где-либо еще в Вашингтоне, а именно — почти два с половиной миллиона долларов.

Также с список вошли, например, Сиднейский оперный театр (он увеличивает стоимость недвижимости рядом на 459%), Эйфелева башня (добавляет к цене квартиры 334%), музей Гуггенхейма в Бильбао (+171%), мост Золотые ворота в Сан-Франциско (+264%) и другие.

Единственная достопримечательность, рядом с которой жилье стоит чуть дешевле, чем в других районах города — это римский Колизей. Правда разница в цене — всего 0,1%.