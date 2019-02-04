Названы самые студеные локации на планете

Британское издание Independent опубликовало на своем сайте рейтинг самых холодных мест в мире.

Журналисты отметили столицу Монголии Улан-Батор, где температура в январе редко поднимается выше минус 16 градусов по Цельсию.

Также в список вошла антарктическая станция «Восток», используемая Россией. Согласно информации издания, в летние месяцы в этом месте средняя температура достигает минус 32 градусов по Цельсию. Станция также считается одним из самых засушливых мест на планете.

Помимо этого, в рейтинге оказался российский город Верхоянск, известный большой разницей температур в зимние и летние месяцы. Так, зимой средняя температура в Верхоянске достигает минус 48 градусов Цельсия, а летом — плюс 30 градусов Цельсия.

Вдобавок самыми холодными местами в мире британцы признали гору Денали (Аляска, США), город Фрейзер (Колорадо, США), деревню Снаг в Канаде, российский Якутск и перевал Роджера (Монтана, США).

В январе журнал Global Finance признал Исландию самой безопасной страной в мире. Чтобы сделать такой вывод, специалисты рассчитали индекс безопасности в 128 странах. Они учитывали вероятность военного конфликта и стихийного бедствия, уровень преступности и уровень экономического развития, а также уровень личной безопасности граждан. В первую двадцатку самых безопасных стран вошли европейские государства с развитой экономикой и хорошей системой здравоохранения.