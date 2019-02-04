Каждый шестой россиянин хочет эмигрировать

О желании эмигрировать из страны заявили 17% опрошенных россиян. Более 40% из них — молодёжь в возрасте от 18 до 24 лет.

«Доля россиян, декларативно желающих эмигрировать, за последние годы существенно не меняется», — отметили в «Левада-центре»

О стремлении перебраться за границу чаще заявляли жители крупных городов с населением свыше 100 тыс. человек. Менее всех готовы к эмиграции люди старше 55 лет — их всего 5%.

Всего на эту тему специалисты «Левада-центра» опросили 1600 человек в 52 субъектах РФ.