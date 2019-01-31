Определены самые снежные города мира

Американская компания, занимающаяся прогнозированием погоды, назвала города с населением более 100 тысяч человек, в которых выпадает больше всего снега, сообщает Daily Mail.

В городах, возглавивших рейтинг самых снежных, сугробы достигают восьми метров. Поездки туда могут заинтересовать туристов, катающихся на лыжах или сноуборде.

Буффало, США

На десятом месте рейтинга расположился город Буффало в северной части штата Нью-Йорк. С декабря по март там выпадает обычно до двух с половиной метров снега.

Рочестер, США

На девятое место метеорологи определили Рочестер, который, как и Буффало, находится на севере штата Нью-Йорк. В этом городе среднегодовой уровень снега превышает два с половиной метра. Температура зимой может опускаться до минус семнадцати градусов по Цельсию, а летом достигает 29 градусов.

Акита, Япония

На северо-западном побережье острова Хонсю в Японии есть город Акита, в котором зимой выпадает в среднем 2,7 метра снега. В Аките есть несколько горнолыжных курортов.

Сагеней, Канада

Седьмое место досталось канадскому городу Сагеней, который находится в провинции Квебек. Здесь ежегодно выпадает примерно 3,1 метра снега. Город известен зимними развлечениями — катанием на снегоходах, снегоступах и подледной рыбалкой.

Сиракузы, США

Город Сиракузы в штате Нью-Йорк известен, как самый снежный город в США. Из-за близкого соседства с озером Онтарио, город Сиракузы часто подвергается воздействию северо-восточного циклона. В городе каждый год выпадает в среднем 3,15 метра снега.

Квебек, Канада

Квебек, столица одноименной канадской провинции, разделил пятое место в списке вместе с городом Сиракузы, так как снега в них выпадает примерно одинаково — чуть более трех метров. В Квебеке снегопады обычно идут с декабря по апрель. А еще там каждый год в феврале проводится традиционный зимний карнавал.

Сент-Джонс, Канада

Сент-Джонс на острове Ньюфаундленд считается самым туманным и ветреным городом Канады. Четвертое место в списке он получил за то, что средняя высота сугробов там — три с половиной метра.

Тояма, Япония

Третье место в "снежном" списке получил японский город Тояма, расположенный на западном побережье страны. Летом в Тояме — субтропический климат, но в период с декабря по март выпадает очень много снега — более трех с половиной метров.

Саппоро, Япония

Саппоро, расположенный на японском острове Хоккайдо, занял второе место в рейтинге. Здесь выпадает в среднем 4,9 метра снега в год. Местные жители ежегодно устраивают фестиваль снега, куда съезжаются туристы, чтобы посмотреть на ледяные скульптуры и снежные статуи. А в 1972 году в Саппоро проходили зимние Олимпийские игры.

Аомори, Япония

На северном побережье японского острова Хонсю расположился лидер списка — город Аомори. Уровень снега здесь может достигать восьми метров.

Снегопады идут в период с ноября по апрель: в эти месяцы заснеженные дороги превращаются в снежные коридоры. Самая низкая температура — минус 24,7 градусов — была зафиксирована в 1931 году.

Россия в список не попала

В России самый высокие сугробы можно увидеть на Камчатке. Там средняя высота снежного покрова превышает два метра. Раз в двадцать лет сугробы достигают трех метров.