Россияне не пострадали от смерча, обрушившегося на аэропорт в Анталье

Информация о гражданах РФ, которые могли пострадать при смерче в турецкой Анталье, в генконсульство РФ в этом городе не поступала, сообщил РИА Новости представитель российской дипмиссии.

Как ранее в субботу заявил губернатор Антальи Мюнир Каралоглу, 12 человек получили ранения в результате смерча в аэропорту Антальи. Ураганный ветер перевернул автобус, подвозивший пассажиров к самолету, и поднял в воздух трап, который повредил стоящий самолет.