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Россияне не пострадали от смерча, обрушившегося на аэропорт в Анталье 

РИА Новости + ещё 7 1 час назад
Фото: Reuters
Информация о гражданах РФ, которые могли пострадать при смерче в турецкой Анталье, в генконсульство РФ в этом городе не поступала, сообщил РИА Новости представитель российской дипмиссии.
Как ранее в субботу заявил губернатор Антальи Мюнир Каралоглу, 12 человек получили ранения в результате смерча в аэропорту Антальи. Ураганный ветер перевернул автобус, подвозивший пассажиров к самолету, и поднял в воздух трап, который повредил стоящий самолет.
"В течение последних 2-3 дней в провинции Анталья наблюдаются аномальные природные явления, сильные дожди и ветры со скоростью более 100 километров в час, в том числе смерчи. В целом местные ведомства и службы справляются с ситуацией. Информация о пострадавших российских гражданах не поступала, причин для опасений нет", — заявил РИА Новости представитель российской дипмиссии.
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