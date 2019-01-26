У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,8

Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в субботу недалеко от индонезийских остров, входящих в группу южных Молуккских островов, сообщает Геологическая служба США (USGS).

Подземные толчки зафиксированы в 08.12 по времени UTC (11.12 мск). Эпицентр располагался в 58 километрах к западу от пункта Добо. Очаг залегал на глубине 10 километров.

Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала. Геологическая служба отметила зеленый уровень угрозы последствий землетрясения, означающий малую вероятность жертв и экономического ущерба.

Индонезия является частью так называемого Тихоокеанского огненного кольца (мощного тектонического разлома). В этом районе земного шара располагаются самые активные тектонические плиты, одна из которых передвигается со скоростью семь сантиметров в год. Ежегодно сейсмологи регистрируют здесь шесть-семь тысяч землетрясений магнитудой выше 4,0.