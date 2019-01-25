СМИ сообщили о четырех задержанных в Таиланде россиянах

Четверо россиян оказались в числе 382 иностранцев, задержанных в Таиланде за визовые и иные правонарушения во время очередной фазы операции "Рентген", с помощью которой полиция уже более года "очищает" Таиланд от иностранцев, нарушающих законы страны, сообщает в пятницу интернет-версия газеты Bangkok Post со ссылкой на управление иммиграционной полиции. В посольстве РФ в Бангкоке пока нет официальной информации о задержании россиян.

Операция под лозунгом "Хорошим иностранцам добро пожаловать, плохих — вон" проводится в форме ночных рейдов в местах скопления иностранцев, во время которых происходит проверка паспортов, а иногда — тесты на наличие в организме наркотических веществ.

Как сообщает издание, два россиянина, задержанные в ранние часы утра пятницы, нарушили иммиграционный режим, оставшись в стране после истечения 30-дневных разрешений на безвизовой въезд в Таиланд. Теперь по закону они подлежат депортации на родину. Еще двое россиян были задержаны по полицейской ориентировке по обвинению в правонарушении, не имеющем отношения к иммиграционному режиму, говорится в сообщении.

Помимо россиян, за визовые нарушения задержаны четверо иранцев, трое граждан Лаоса, один гражданин США, один гражданин Монголии, один — Индии и один — Китая, говорится в сообщении.

За нелегальный въезд на территорию Таиланда задержаны 252 человека — граждане Лаоса, Мьянмы, Вьетнама, и по одному гражданину Индии и Южной Кореи, сообщает газета.

По полицейским ориентировкам по обвинению в уголовных правонарушениях, не имеющих отношения к визовому режиму, задержаны, помимо двоих россиян, граждане Камбоджи, Лаоса, Вьетнама, Индии, Филиппин, Австралии, Великобритании, Германии, Южной Кореи и Греции, и 121 гражданин Таиланда, в общей сложности 238 человек.

Облавы проходили в школах по преподаванию тайского и иностранных языков, в гостиницах, гостевом жилье, магазинах, барах и других местах скопления иностранцев, сообщает газета.

"За все время проведения операции "Рентген" в ходе регулярных рейдов задержан 6 971 человек", — сообщил газете заместитель начальника управления иммиграционной полиции Таиланда генерал-майор Иттхипхон Иттхисанронначай.

В посольстве РФ в Бангкоке пока нет официальной информации о задержании россиян.