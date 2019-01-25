Авиадебошир вынудил пилотов сесть в Ницце, вместо Туниса

Самолет, летевший из Парижа в Тунис, вынужден был пойти на срочную посадку в Ницце из-за неадекватного поведения пассажира. Тот сначала начал молиться, а потом пытался проникнуть в кабину пилотов.

Известно, что дебош устроил 30-летний гражданин Туниса, после приземления его передали полицейским, а те — медикам для проведения психиатрической экспертизы, сообщает радиостанция France Info со ссылкой на прокурора Ниццы Жан-Мишеля Претра.