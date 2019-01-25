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Парижский аэропорт частично эвакуировали из-за туфель «модной» журналистки 

РИА Новости + ещё 6 13 минут назад
Фото: © AP Photo / Remy de la Mauviniere
Несколько залов парижского аэропорта Орли были эвакуированы из-за подозрительного устройства в багаже пассажирки, оказавшегося туфлями с подсветкой, пишет газета Parisien.
Сообщается, что тревогу вызвал багаж женщины, вылетавшей в Касабланку на самолете авиакомпании Royal Air Maroc. При досмотре ее ручной клади был обнаружен предмет, похожий на взрыватель.
Сотрудники аэропорта объявили эвакуацию двух залов четвертого терминала, вокруг которых был установлен "периметр безопасности". На место происшествия вызвали саперов, которые установили, что речь идет о паре модельных туфель, снабженных элементами подсветки. Как выяснилось, их обладательница работает журналисткой в известном модном журнале.
Тревога из-за туфель была объявлена около 16.00 и отменена только через три часа. В результате инцидента несколько рейсов были задержаны, отмечает издание.
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