Число посетивших страны Евросоюза туристов в 2018 году выросло на 2,2%

Число туристов, посетивших страны ЕС в 2018 году, выросло на 2,2% и составило 3,123 млрд человек, свидетельствуют данные Eurostat.

Подсчет ведется на основе данных гостиниц, а число туристов определяется по количеству ночей, проведенных ими в гостиницах. В Eurostat отметили, что с 2009 года наблюдалось постоянное увеличение числа прибытий в ЕС.

В 2018 году туристическое лидерство среди стран Евросоюза сохранила Испания — страну посетило 467 млн туристов, что на 0,9% меньше, чем в 2017 году. На втором месте по числу прибытий — Франция. Число посетивших эту страну туристов выросло на 2,4% — до 444 млн На третьем месте Италия, которую посетили 429 млн человек (+1,9%).

Количество туристов в Германии выросло на 4,3% и составило 419 млн Великобританию посетили 351 млн человек, что на 0,9% больше, чем в 2017 году. На долю этих пяти стран пришлось 68% от общего числа туристов, приехавших в Европу.

Наибольший рост туристического потока наблюдался в Латвии (8,3%), Литве (7,7%), на Мальте (6,5%), в Польше (5,8%), Румынии (5,5%) и Бельгии (5,4%). Снижение турпотоков было зафиксировано только в Люксембурге (-4,3%), Ирландии (-1,5%) и Испании (-0,9%).