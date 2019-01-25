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Россияне чаще всего забывают в самолетах перчатки 

РИАМО + ещё 5 2 часа назад
Фото: РИАМО
Четверть российских путешественников забывают вещи в самолете, по данным опроса Aviasales, чаще всего на борту оставляют перчатки и гаджеты, однако бывает, что в самолете забывают младенца, сообщила в эфире Радио «Комсомольская правда» пиар-менеджер компании Юлия Домрачева.
«Самая популярная забытая вещь — перчатки. Их хотя бы раз теряли больше половину опрошенных. На втором месте в рейтинге забытых вещей — телефон, а на третьем — наушники. Из самого необычного нас удивила «переноска» с ребенком, сумка до верху набитая носками и полутораметровый миньон. Нам об этих вещах рассказали сами бортпроводники», — отметила Домрачева.
В России бесхозные вещи хранятся не более шести месяцев, после чего их уничтожают. В международных аэропортах забытый багаж может оставаться в течение двух лет, а потом его могут продать на специальных аукционах. Они особенно популярны в Европе и США.
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