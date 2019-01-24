Хачапури стал памятником нематериального наследия Грузии

Самое известное блюдо грузинской кухни хачапури признали памятником нематериального наследия Грузии. Указ о присвоении хачапури этого статуса подписал генеральный директор Национального агентства по охране культурного наследия Грузии Николоз Антидзе. Об этом сообщил портал Sputik Грузия.

«Хачапури — один из важнейших компонентов грузинской кухни. Это визитная карточка грузинской кулинарной культуры и составная часть рациона питания и грузинского ритуала. Присвоение указанному элементу статуса памятника нематериального культурного наследия можно считать механизмом его охраны», — говорится в указе.

Также отмечено, что страна должна делать все возможное, чтобы как можно больше людей в мире узнали о хачапури.

Сейчас существует около 50 видов этого блюда. Самые популярные из них — это хачапури по-аджарски, хачапури по-имеретински и хачапури по-мегрельски. Классический хачапури — это пирог с начинкой из сыра, яйца и сливочного масла.

Национальное агентство по охране культурного наследия Грузии было основано в 2008 году. С тех пор памятниками нематериального наследия Грузии были признаны грузинская борьба, грузинская письменность, грузинское застолье.