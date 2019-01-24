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Хачапури стал памятником нематериального наследия Грузии 

360tv.ru + ещё 3 18 часов назад
Фото: 360tv.ru
Самое известное блюдо грузинской кухни хачапури признали памятником нематериального наследия Грузии. Указ о присвоении хачапури этого статуса подписал генеральный директор Национального агентства по охране культурного наследия Грузии Николоз Антидзе. Об этом сообщил портал Sputik Грузия.
«Хачапури — один из важнейших компонентов грузинской кухни. Это визитная карточка грузинской кулинарной культуры и составная часть рациона питания и грузинского ритуала. Присвоение указанному элементу статуса памятника нематериального культурного наследия можно считать механизмом его охраны», — говорится в указе.
Также отмечено, что страна должна делать все возможное, чтобы как можно больше людей в мире узнали о хачапури.
Сейчас существует около 50 видов этого блюда. Самые популярные из них — это хачапури по-аджарски, хачапури по-имеретински и хачапури по-мегрельски. Классический хачапури — это пирог с начинкой из сыра, яйца и сливочного масла.
Национальное агентство по охране культурного наследия Грузии было основано в 2008 году. С тех пор памятниками нематериального наследия Грузии были признаны грузинская борьба, грузинская письменность, грузинское застолье.
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