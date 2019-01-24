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В аэропорту Алма-Аты задержали мужчин, пытавшихся «сдать в багаж» товарища 

РИА Новости + ещё 9 24 января 2019
Фото: Fotolia / Brian Jackson
Сотрудники службы безопасности аэропорта Алма-Аты и линейного отдела внутренних дел (ЛОВД) воздушной гавани задержали пятерых казахстанцев в возрасте 20-26 лет, которые, предположительно, пытались снять вирусное видео, "сдав в багаж" человека, сообщила пресс-служба аэропорта.
Как сообщила пресс-служба на своей странице в Facebook, инцидент произошел вечером в среду. Один из молодых людей, регистрируясь на рейс авиакомпании Qazaq Air в Астану, поставил на багажную ленту дорожную сумку, вес которой значительно превышал допустимые к бесплатному провозу 23 килограмма. В свою очередь агент предложил пассажиру разделись багаж или же доплатить за перевес.
"После этого сообщники оставили сумку рядом с кассами авиакомпании Air Astana и отошли в сторонку. Кассир, увидев, как из сумки появляется человеческая рука, сразу вызвала сотрудников службы авиационной безопасности аэропорта и представителей ЛОВД. Силовики задержали уже вылезшего из сумки парня", — говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, остальные участники происходящего в это время снимали видео. "Но выложить его в интернет и собрать лайков им не удалось бы в любом случае — задержали всех участников хайпа, в том числе сняли с рейса того, который собирался улететь в Астану", — отмечается в сообщении.
Шутникам вменяется статья 434 Кодекса об административных правонарушениях — мелкое хулиганство, по которой предусмотрен штраф в размере до 50,5 тысячи тенге (около 135 долларов) либо административный арест до 20 суток.
По информации пресс-службы аэропорта, одним из задержанных является алма-атинцец, который ранее получил скандальную известность, выложив в интернет видео своего заезда по встречной полосе движения в центре города.
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