Россияне увидят «кровавую» Луну

Россияне увидят 21 января «кровавую Луну» во время полного затмения — если не помешает погода. На территории страны это явление можно будет наблюдать примерно с 6:30 до 10:00 по московскому времени. Видимый диаметр спутника Земли при этом увеличится примерно на 8%.

Луна погрузится в северную часть тени нашей планеты на 1 час 3 минуты, что придаст ей красный, темно-красный или коричневый оттенок. Лунные затмения не представляют никакой опасности для землян — это просто красивое зрелище. В отличие от солнечных затмений, лунные можно наблюдать без каких-либо приспособлений, говорит астроном Дмитрий Кононов

— Когда Луна попадает в тень Земли при затмении, то получается следующий эффект: это не полная тень, потому что солнечные лучи преломляются в атмосфере Земли, и больше всего Земля пропускает от красного до оранжевого лучи. И эти лучи попадают на Луну, поэтому она и приобретает красный цвет. Ничего особенного в этом нет.

— Будет ли нам видно?

— В Москве будет видно, если облака разойдутся. Вполне возможно, что нам это не удастся наблюдать, но часть затмения должна быть видна, если будет ясная погода утром.

— Скажется ли это как-то на людях?

— Никак совершенно, это сугубо визуальный эффект, если только, пожалуй, на особо впечатлительных людях.

Полное затмение начнется в 7:41, а его максимальная фаза придется на 8:12 утра по московскому времени.