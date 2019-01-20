Две туристки пропали после снегопада в Свердловской области

Две туристки из тургруппы базы «Серебряный камень» исчезли во время похода. Инцидент произошел в Свердловской области. Об этом сообщил сайт газеты «Известия».

Спутники пропавших утверждают, что женщины отстали из-за непогоды. Их отсутствие заметили только через два часа, тогда за пропавшими вернулись. Однако найти их так и не смогли.

К поисковой операции привлечены 26 сотрудников службы спасения и 11 единиц техники. Об этом сообщило региональное управление МЧС.

В данный момент спасатели на снегоходах исследуют маршрут, на котором, возможно, могут находиться туристки. Погодные условия усложнили поисковый процесс — пока невозможно привлечь к операции вертолеты.