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Две туристки пропали после снегопада в Свердловской области 

360tv.ru + ещё 6 15 часов назад
Фото: 360tv.ru
Две туристки из тургруппы базы «Серебряный камень» исчезли во время похода. Инцидент произошел в Свердловской области. Об этом сообщил сайт газеты «Известия».
Спутники пропавших утверждают, что женщины отстали из-за непогоды. Их отсутствие заметили только через два часа, тогда за пропавшими вернулись. Однако найти их так и не смогли.
К поисковой операции привлечены 26 сотрудников службы спасения и 11 единиц техники. Об этом сообщило региональное управление МЧС.
В данный момент спасатели на снегоходах исследуют маршрут, на котором, возможно, могут находиться туристки. Погодные условия усложнили поисковый процесс — пока невозможно привлечь к операции вертолеты.
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