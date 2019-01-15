Названы лучшие курорты для заработка на лыжниках

Спрос на аренду и покупку элитной недвижимости в швейцарских и французских Альпах в 2018 году вырос из-за рекордных снегопадов. Об этом сообщается в материалах консалтинговой компании Knight Frank (есть в редакции «Ленты.ру» ).

Заметнее всего выросли цены в Вилларе (на 6 процентов) и Вербье (на 3,4 процента). Эти курорты, по данным аналитиков компании, по итогам 2018 года стали самыми востребованными в швейцарских и французских Альпах.

Самым прибыльным для владельцев арендной недвижимости курортом остается Куршевель, где дом-шале с четырьмя спальнями в высокий сезон можно сдавать за 20 тысяч евро в неделю. Второе и третье места заняли Гштаад и Валь д'Изер, где показатели достигли 17,3 и 12 тысяч евро соответственно.

«Курортная недвижимость на горнолыжном рынке — прежде всего эмоциональная покупка, обусловленная стремлением к определенному стилю жизни, — отметила директор по частным инвестициям и зарубежной недвижимости Knight Frank Марина Шалаева . — Среди состоятельных россиян основной интерес направлен на аренду и покупку шале во Франции (Мерибель, Куршевель, Валь-д’Изер), обязательно в непосредственной близости к подъемнику и с завораживающим видом на горы».

В конце 2017 года свой рейтинг мировых горнолыжных курортов с самой дорогой недвижимостью представили эксперты компании Savills. По их статистике, первое место досталось швейцарскому Санкт-Морицу, второе — французскому Куршевелю, третье занял Аспен (США). Средняя стоимость метра жилья на этих курортах достигла 35,6 тысячи, 31,4 и 29,7 тысячи евро соответственно.