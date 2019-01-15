Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Названы лучшие курорты для заработка на лыжниках 

Lenta.ru + ещё 2 15 января 2019
Фото: Lenta.ru
Спрос на аренду и покупку элитной недвижимости в швейцарских и французских Альпах в 2018 году вырос из-за рекордных снегопадов. Об этом сообщается в материалах консалтинговой компании Knight Frank (есть в редакции «Ленты.ру»).
Заметнее всего выросли цены в Вилларе (на 6 процентов) и Вербье (на 3,4 процента). Эти курорты, по данным аналитиков компании, по итогам 2018 года стали самыми востребованными в швейцарских и французских Альпах.
Самым прибыльным для владельцев арендной недвижимости курортом остается Куршевель, где дом-шале с четырьмя спальнями в высокий сезон можно сдавать за 20 тысяч евро в неделю. Второе и третье места заняли Гштаад и Валь д'Изер, где показатели достигли 17,3 и 12 тысяч евро соответственно.
«Курортная недвижимость на горнолыжном рынке — прежде всего эмоциональная покупка, обусловленная стремлением к определенному стилю жизни, — отметила директор по частным инвестициям и зарубежной недвижимости Knight Frank Марина Шалаева. — Среди состоятельных россиян основной интерес направлен на аренду и покупку шале во Франции (Мерибель, Куршевель, Валь-д’Изер), обязательно в непосредственной близости к подъемнику и с завораживающим видом на горы».
В конце 2017 года свой рейтинг мировых горнолыжных курортов с самой дорогой недвижимостью представили эксперты компании Savills. По их статистике, первое место досталось швейцарскому Санкт-Морицу, второе — французскому Куршевелю, третье занял Аспен (США). Средняя стоимость метра жилья на этих курортах достигла 35,6 тысячи, 31,4 и 29,7 тысячи евро соответственно.
Последние новости
В России нашли замену доллару Готовившего покушение на Путина арестовали в Сербии Число жертв взрыва в жилом доме в Шахтах увеличилось
Комментарии
Новости , В мире , Европа , Недвижимость , Экономика , Марина Шалаева , Lenta.ru
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
10 городов Европы, которые стоит посетить в 2019 году
Как выбрать страну для путешествия
Анапа вошла в число самых популярных курортов
Названы самые фотографируемые туристические места
Авиакомпании России увеличили перевозки на 10,5%
Видео
14:30
Самые живописные железные дороги
Новости
10:01
Заброшенные города-призраки, где царит тишина
Новости
09:20
Достопримечательности, где туристов мало
Новости
05:06
Заброшенные объекты России
Статьи
00:46
Семья летела в самолете, стоя между кресел
Новости
17:17
Места на Земле, похожие на декорации к фильмам
Новости
05:23
Райские уголки, где отдых стоит копейки
Новости
10:31
Древние подземные города, которые стоит увидеть
Новости
00:42
Ученые записали «песню ледника»
Новости
11:32
Самые глубокие места нашей планеты
Новости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение