В Дубае ресторан ввел штраф за недоеденные блюда

Борьба с увеличением отходов, а также за улучшение экологической обстановки приводит к разным инновационным решениям, среди которых не только строительство перерабатывающих заводов или пропаганда культуры работы с отходами. Например, в ряде европейских стран введен штраф для тех жителей, кто не сортирует мусор перед тем как его выбросить. Таким образом правительство стимулирует на бережное отношение с отходами, которые в последующем утилизируются.

В Дубае также озаботились ростом отходов, в том числе и пищевых. Однако, первый шаг сделало не правительство, а предприниматели. Один из популярных ресторанов решил ввести штрафные санкции в отношении своих посетителей. Так, 13 долларов заплатит тот, кто по какой-то причине не доел свое блюдо. Стоит отметить, что эта сумма может быть выше стоимости самого блюда.

Собственники заведения говорят о том, что это не только поможет в борьбе с ростом пищевых отходов, но и положительно скажется на здоровье посетителей, которые будут оценивать свои силы перед заказом и не будут переедать.