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Российские бизнесмены приобрели ресторанный гид Gault & Millau 

ТАСС + ещё 3 8 часов назад
Фото: depositphotos.com
Французский международный гастрономический гид Gault & Millau был продан новым владельцам с российскими корнями. Об этом проинформировало в среду агентство France-Presse (AFP) со ссылкой на прежнего владельца гида Ком де Шеризе.
По словам де Шеризе, "российская семья намерена инвестировать в краткосрочной перспективе много миллионов евро в международную рекламу гида, в частности, в цифровых сетях". "Я немало сам способствовал мировой известности этого гида, теперь на это необходимы новые финансовые средства", — добавил де Шеризе. Точная сумма сделки, охватывающей 100% акций гида, не сообщается. При этом AFP отмечает, что новые владельцы связаны с российским банком ВТБ.
Представителем новых владельцев станет в фирме предприниматель Владислав Скворцов. Французский предприниматель Жак Байи, работавший ранее на ресторанные сети Ducasse и Sibuet, назначен генеральным директором — президентом гида. Он заверил в заявлении компании, что Gault & Millau "будет в дальнейшем своем развитии верен историческим ценностям и тому курсу, которые сделали из этого кулинарного гида подлинного пропагандиста "новой французской кухни". "У нас впереди крупные проекты развития как во Франции, так и за границей", — добавил он.
Гид Gault & Millau был основан 46 лет назад. Он выпускается сорокатысячным тиражом во Франции и распространяется в 20 странах мира. Первое русское издание гида было выпущено в 2017 году.
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Новости , В мире , Европа , Экономика , Владислав Скворцов , Банк ВТБ , France-Presse
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