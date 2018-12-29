Россиян снова захотели лишить египетских курортов

«Думаю, надо приостанавливать поездки российских туристов в Египет или внимательнее относится к маршрутам экскурсий», — объяснил он. В то же время он подчеркнул, что нельзя останавливать процесс нормализации отношений между Москвой и Каиром.

В пятницу, 28 декабря, сообщалось, что в египетской Гизе взорвался автобус с туристами. По данным МВД Египта, неизвестные бросили самодельную бомбу в проезжавший по автотрассе туристический автобус. В результате теракта погибли четыре человека — трое туристов из Вьетнама и гид-египтянин. Пострадали 12 человек. Посольство России в Каире подтвердило, что россиян среди пострадавших нет.