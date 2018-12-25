Россияне назвали главное туристическое событие года

Российский сервис бронирования жилья Tvil.ru провел опрос и выяснил, какое событие российские туристы считают главным в 2018 году.

Оказалось, что самым важным событием в сфере туризма россияне посчитали открытие Крымского моста. За этот вариант проголосовали 50 процентов опрошенных. Также респонденты признали значимым событием чемпионат мира по футболу (38 процентов голосов) и введение курортного сбора в Краснодарском, Ставропольском и Алтайском краях (8 процентов).

Отмечается, что открытие Крымского моста, которое состоялось 16 мая, увеличило туристический поток на полуостров до 6,6 миллиона человек.