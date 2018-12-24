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Названы самые опасные страны для туристов 

Вечерняя Москва + ещё 1 7 часов назад
Фото: Вечерняя Москва
Эксперты Всемирного экономического форума назвали самые опасные страны, которые не стоит посещать туристам, сообщает Nation News.
Самой опасной страной для путешествий признана Колумбия. С каждым годом здесь растет уровень уличной преступности и наркотрафика. Кроме того, есть проблемы с чистотой улиц — нередко можно увидеть кучи мусора.
Вторую строчку антирейтинга занял Йемен. С августа 2014 года в стране идет противостояние между правительственными силами и вооруженными формированиями хуситов.
На третьем месте— республика Эль-Сальвадор. Большая часть местного населения носит с собой оружие, в стране зафиксирован высокий уровень преступности.
В десятке самых опасных стран также находятся — Нигерия, Пакистан, Венесуэла, Египет, Кения, Гондурас.
Десятку антирейтинга замыкает Украина. Страна признана неблагоприятной для туризма из-за нестабильной экономической обстановки и наличия плохо управляемых радикальных группировок.
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Новости , Азия , В мире , Латинская Америка
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