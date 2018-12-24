Названы самые опасные страны для туристов

Эксперты Всемирного экономического форума назвали самые опасные страны, которые не стоит посещать туристам, сообщает Nation News.

Самой опасной страной для путешествий признана Колумбия. С каждым годом здесь растет уровень уличной преступности и наркотрафика. Кроме того, есть проблемы с чистотой улиц — нередко можно увидеть кучи мусора.

Вторую строчку антирейтинга занял Йемен. С августа 2014 года в стране идет противостояние между правительственными силами и вооруженными формированиями хуситов.

На третьем месте— республика Эль-Сальвадор. Большая часть местного населения носит с собой оружие, в стране зафиксирован высокий уровень преступности.

В десятке самых опасных стран также находятся — Нигерия, Пакистан, Венесуэла, Египет, Кения, Гондурас.

Десятку антирейтинга замыкает Украина. Страна признана неблагоприятной для туризма из-за нестабильной экономической обстановки и наличия плохо управляемых радикальных группировок.