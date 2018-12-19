Эксперты назвали страны, популярность которых у россиян стремительно растет

В список самых востребованных стран у российских самостоятельных путешественников в следующем году войдут Венгрия, Турция и Грузия, сообщает Skyscanner.

Такие выводы эксперты сервиса сделали на основании роста количества бронирований авиабилетов по этим направлениям в текущем году.

Из двадцати самых востребованных зарубежных направлений в 2018 году максимально — на 61% — увеличился спрос на билеты в Венгрию. В итоге страна с 32 места в рейтинге 2017 года попала на предпоследнее место лидирующей "двадцатки" текущего года. Причина — ощутимое снижение средней стоимости перелета (минус 18%) из-за появления на маршруте еще одного бюджетного авиаперевозчика.

Второе направление, нарастившее за прошедший год поток самостоятельных путешественников почти в полтора раза, — Турция. В 2018 она переместилась с третьего на второе место рейтинга наиболее востребованных стран.

Третьим трендом с приростом в 24% стала Грузия. Также в пятерку быстрорастущих направлений в текущем году вошли Франция (рост составил 16%) и Армения (востребованность билетов увеличилась на 14%).