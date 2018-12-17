Туристам ограничат шопинг за рубежом

Порог беспошлинного провоза товаров для личного пользования на территорию Евразийского экономического союза (ЕАЭС — Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия) снижен втрое — с 1500 евро до 500 евро. С начала года будет действовать и более жесткое ограничение по весу — 25 кг вместо 50.

Новые нормы будут применяться только для тех, кто пересекает границу автомобильным, железнодорожным или морским транспортом, а также пешим ходом. Ограничения для авиапассажиров (10 тыс. евро) не изменились.

Как пояснили "Известиям" Федеральной таможенной службе (ФТС), за превышение норм придется заплатить пошлину в размере 30% от стоимости товара, но не менее 4 евро за 1 кг веса.

"За уклонение от уплаты полагается административная ответственность, а в отдельных случаях — уголовная",

— рассказал представитель ФТС.

Ограничения не коснутся личных вещей, которые россияне, отправляясь за рубеж, взяли с собой. Отличать купленное за границей от багажа таможня будет «на глаз». В пресс-службе ФТС "Известиям" сказали, что существует общепринятая практика определения товаров, бывших в пользовании. Учитываются сезонность, цель поездки, объективная необходимость, а также признаки износа и стирки, отсутствие бирок, ярлыков, этикеток и упаковок.

В ФТС добавили, что в категорию "товары для личного пользования" не входят, например, этиловый спирт, алкогольные напитки, пиво, табачные изделия. Для них действуют другие ограничения: 200 сигарет, или 50 сигар, или 250 г табака. Алкогольные напитки и пиво ввозятся в объеме до 3 л на человека. Границу с ними может пересечь лишь гражданин, достигший 18-летнего возраста, добавили в пресс-службе ЕЭК

Новые рамки провоза товаров для личного пользования исключительно жесткие, считает преподаватель Института бизнеса и делового администрирования РАНХиГС Галина Кузнецова . На туристе со средним достатком при нынешних ценах, как правило, надето вещей на сумму, большую, чем 500 евро. Многие путешественники специально едут за рубеж на шопинг, в том числе в соседние страны, например в Финляндию. И это вовсе не связано с коммерческой деятельностью.

"Россияне встанут перед выбором: везти им товары из-за границы самим либо заказывать их через интернет",

— отметила эксперт.

Пока для интернет-посылок таможенный лимит составляет 1 тыс. евро и 31 кг, но этот порог тоже планируется снизить.