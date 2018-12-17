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Корфу признан лучшей европейской кинолокацией года 

РИА Новости + ещё 1 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Большинство интернет-пользователей, выбирая лучшую кинолокацию Европы, в рамках конкурса European Film Location Award, отдали свои голоса греческому острову Корфу, сообщается на сайте премии.
Корфу попал в список кинолокаций благодаря британскому телесериалу "Дарреллы", основанному на трех автобиографических книгах Джеральда Даррелла о жизни его семьи на Корфу в 1930-х годах. Одним из главных мест действия стал город Корфу. Также в сериале показаны пляжи острова и нетронутые природные уголки.
"Получение этой премии сообщает миру о том, насколько уникальна Греции, которая вдохновляла писателей, режиссеров и продюсеров на протяжении многих лет",
— заявила директор греческой комиссии по кинофильмам Вения Вергу.
Помимо острова Корфу на звание лучшего места съемок кино в Европе претендовал хорватский остров Вис, где снимали продолжение мюзикла "Мама Mia!", а также Национальный военный музей в форте Сан-Эльмо мальтийской столицы Валетты, где проходили съемки новой экранизации романа Агаты Кристи "Убийство в Восточном экспрессе" и другие места.
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