Корфу признан лучшей европейской кинолокацией года

Большинство интернет-пользователей, выбирая лучшую кинолокацию Европы, в рамках конкурса European Film Location Award, отдали свои голоса греческому острову Корфу, сообщается на сайте премии.

Корфу попал в список кинолокаций благодаря британскому телесериалу "Дарреллы", основанному на трех автобиографических книгах Джеральда Даррелла о жизни его семьи на Корфу в 1930-х годах. Одним из главных мест действия стал город Корфу. Также в сериале показаны пляжи острова и нетронутые природные уголки.

"Получение этой премии сообщает миру о том, насколько уникальна Греции, которая вдохновляла писателей, режиссеров и продюсеров на протяжении многих лет",

— заявила директор греческой комиссии по кинофильмам Вения Вергу.

Помимо острова Корфу на звание лучшего места съемок кино в Европе претендовал хорватский остров Вис, где снимали продолжение мюзикла "Мама Mia!", а также Национальный военный музей в форте Сан-Эльмо мальтийской столицы Валетты, где проходили съемки новой экранизации романа Агаты Кристи "Убийство в Восточном экспрессе" и другие места.