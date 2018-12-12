Треть пассажиров хотя бы раз жизни опаздывала на поезд

Каждый третий пассажир хотя бы раз в жизни опаздывал на поезд, сообщает OneTwoTrip.

Опросив три тысячи пользователей старше тридцати лет, сервис выяснил, опаздывали ли они на поезд, и что являлось главной причиной таких опозданий. Также респондентов спрашивали, знают ли они, как нужно действовать, если поезд уехал без них.

Согласно опросу, 32% путешественников хотя бы раз в жизни опаздывали на поезд. Основной причиной 62% назвали поздний выезд из дома, когда времени на дорогу оставалось мало вне зависимости от дорожной ситуации. Пробки винят 27% пассажиров, а 8% жалуются на долгий досмотр при входе в здание вокзала.

Большинство пассажиров прибывают на вокзал без запаса времени. Так, 26% респондентов отметили, что приезжают за 10-15 минут до отправления. За полчаса появляются у вагона 51% путешественников.

Более трети пассажиров — 38% — не знают, что делать в случае опоздания на поезд. 40% ответили, что представляют порядок действий при опоздании только в общих чертах, а точно знают, как себя вести, только 22% опрошенных. Для сравнения: среди авиапассажиров лишь 13% точно знают, что делать в случае опоздания на рейс.