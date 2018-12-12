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Названа лучшая страна для приключенческого туризма 

РИА Новости + ещё 9 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Уже третий год подряд Чили признается лучшей страной для приключенческого туризма по версии World Travel Awards, сообщает Lonelyplanet.
Чили считается идеальным местом для любителей экстремального отдыха. Это настоящий рай для тех, кто занимается серфингом, дайвингом и плавает на каяке. Там благоприятный климат и береговая линия протяженностью более четырех тысяч километров.
Для поклонников парапланеризма идеальным местом может стать город Икике, расположенный между пустыней Атакама и Тихим океаном.
В городе Сан-Педро-де-Атакама можно увидеть вулканы и лагуну Мисканти. Поход в горы и спуск по горным рекам будет интересен любителям рафтинга, а поклонники зимних видов спорта в горах Чили смогут покататься на горных лыжах и сноуборде.
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