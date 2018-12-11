Треть россиян сами оборачивают свой багаж

Треть россиян, отправляясь в путешествие, считают упаковывание багажа в аэропорту пустой тратой денег и предпочитают обходиться подручными средствами — пищевой пленкой и скотчем. Таковы результаты опроса сервиса Туту.ру, сообщает РИА Новости

Лишь 10% респондентов пользуются услугами обертывания в аэрогавани, 8% используют для упаковки чемодана чехол. Никогда не упаковывают багаж 30% путешественников. Есть среди туристов и те, кто и вовсе делает все возможное, чтобы вовсе не сдавать багаж и обходятся ручной кладью.