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На время протестов в Париже закроют Эйфелеву башню 

Вести.Ru + ещё 16 3 часа назад
Фото: Вести.Ru
Массовые манифестации планируют провести в субботу 8 декабря. Также в самом центре города закроют музеи и магазины.
Премьер-министр пятой республики Эдуар Филипп заявил, что обеспечивать порядок в стране в выходные будут 89 тысяч полицейских. А в Париже мобилизуют 8 тысяч жандармов. Также будет использована спецтехника, в том числе бронетранспортеры, передает "Россия 24".
Протесты против повышения налогов идут во Франции уже больше трех недель. Правительство Эммануэля Макрона уже пошло на уступки: власти пообещали не повышать тарифы на топливо и электроэнергию.
Присоединились к протестам и школьники со студентами. За время участия в беспорядках жандармерия задержала более 700 человек. Они бастуют против реформы образования, в частности, новых правил сдачи экзаменов.
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