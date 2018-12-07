На время протестов в Париже закроют Эйфелеву башню

Массовые манифестации планируют провести в субботу 8 декабря. Также в самом центре города закроют музеи и магазины.

Премьер-министр пятой республики Эдуар Филипп заявил, что обеспечивать порядок в стране в выходные будут 89 тысяч полицейских. А в Париже мобилизуют 8 тысяч жандармов. Также будет использована спецтехника, в том числе бронетранспортеры, передает "Россия 24".

Протесты против повышения налогов идут во Франции уже больше трех недель. Правительство Эммануэля Макрона уже пошло на уступки: власти пообещали не повышать тарифы на топливо и электроэнергию.

Присоединились к протестам и школьники со студентами. За время участия в беспорядках жандармерия задержала более 700 человек. Они бастуют против реформы образования, в частности, новых правил сдачи экзаменов.