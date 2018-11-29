Туристов предупредили о лихорадке Зика в Индии

Федеральная служба по защите прав потребителей и благополучия человека ( Роспотребнадзор ) предупредила россиян о вспышке лихорадки Зика в Индии, сообщает Inforeactor.

По информации индийского Минздрава, в шести районах штата Мадхья-Прадеш, расположенного в центральной части страны, зафиксирована вторая за год вспышка заболевания. К 24 ноября лихорадкой Зика заболели 127 человек, 35 из них — беременные женщины.

В департаменте здравоохранения индийского штата полагают, что фактическое число заболевших гораздо больше и может превысить 5 тысяч человек.

Роспотребнадзор призвал россиян учесть эту информацию при планировании поездок в Индию.

Лихорадка Зика — острое инфекционное заболевание, которое может передаваться через укусы насекомых. Зачастую болезнь протекает бессимптомно. Лихорадка особенно опасна для беременных женщин, так как может спровоцировать рождение младенцев с микроцефалией.