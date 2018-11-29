Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Туристов предупредили о лихорадке Зика в Индии 

Парламентская газета + ещё 2 6 часов назад
Фото: Парламентская газета
Федеральная служба по защите прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) предупредила россиян о вспышке лихорадки Зика в Индии, сообщает Inforeactor.
По информации индийского Минздрава, в шести районах штата Мадхья-Прадеш, расположенного в центральной части страны, зафиксирована вторая за год вспышка заболевания. К 24 ноября лихорадкой Зика заболели 127 человек, 35 из них — беременные женщины.
В департаменте здравоохранения индийского штата полагают, что фактическое число заболевших гораздо больше и может превысить 5 тысяч человек.
Роспотребнадзор призвал россиян учесть эту информацию при планировании поездок в Индию.
Лихорадка Зика — острое инфекционное заболевание, которое может передаваться через укусы насекомых. Зачастую болезнь протекает бессимптомно. Лихорадка особенно опасна для беременных женщин, так как может спровоцировать рождение младенцев с микроцефалией.
Парламентская газета: последние новости
Сутормина: 80% гражданских аэропортов России оборудованы Wi-Fi Куда поехать на новогодние праздники В Пулково поддержали идею о рельсовом сообщении с Санкт-Петербургом
Роспотребнадзор , Новости , Азия , В мире
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Райские пляжи, скрытые от мира
Секреты авиакомпаний, о которых они молчат2
Найден хитрый способ получения скидок в аэропортах
Где провести выходные зимой в Подмосковье
7 самых известных крепостей на территории Крыма
Видео
10:31
Древние подземные города, которые стоит увидеть
Новости
00:42
Ученые записали «песню ледника»
Новости
11:32
Самые глубокие места нашей планеты
Новости
04:19
Райские пляжи, скрытые от мира
Статьи
05:06
Очень странные дома
Статьи
10:05
Секреты авиакомпаний, о которых они молчат
Новости
05:22
Самые необычные рестораны мира
Новости
10:10
Потайные уголки, спрятанные у всех на виду
Статьи
02:06
Найден самый тесный отельный номер
Новости
05:12
Уголки, где всё ещё ищут клады
Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение