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Минтранс сформулирует рекомендации для аэропортов после расследования инцидента в Шереметьево
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Минтранс сформулирует рекомендации для аэропортов после расследования инцидента в Шереметьево 

Rambler News Service + ещё 13 1 час назад
Фото: РИА Новости
Министерство транспорта даст рекомендации российским аэропортам по итогам расследования инцидента в Шереметьево, где в самолет насмерть сбил человека на взлетно-посадочной полосе.
«Порядок следующий: сейчас создана комиссия, она разберётся. Когда появится первое понимание, какие системы не сработали, пойдут первые рекомендации. Спустя ещё десять дней, когда будет ясность по всем пунктам, тогда будет сделана рекомендация, которая разойдётся в виде директивы по всем аэропортам», — рассказал RNS замглавы Минтранса Алексей Юрчик.
Ранее аэропорт Шереметьево сообщил, что 20 ноября самолёт, выполнявший рейс Москва-Афины, насмерть сбил человека, находившегося на взлетной полосе.
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