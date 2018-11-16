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Самолет «Москва-Владивосток» экстренно сел в Красноярске
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Самолет «Москва-Владивосток» вынужденно сел в Красноярске 

РИА Новости + ещё 6 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Самолет, вылетевший из Москвы во Владивосток, вынужденно сел в Красноярске из-за того, что одному из пассажиров стало плохо, сообщил РИА Новости представитель международного аэропорта Владивостока.
"Рейс SU-1702 авиакомпании "Аэрофлот" направлением Москва— Владивосток вынужденно сел в Красноярске по медицинским показателям", — сказал собеседник.
В аэропорту Красноярска РИА Новости сообщили, что пассажир был экстренно доставлен Емельяновскую центральную районную больницу — у него подозревают инсульт.
В справочной аэропорта РИА Новости сообщили, что самолет уже вылетел из Красноярска в Приморье, ожидается, что он прибудет в 16.00 (09.00 мск) вместо планового в 12.25 (05.25 мск).
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