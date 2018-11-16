Самолет «Москва-Владивосток» экстренно сел в Красноярске

Самолет «Москва-Владивосток» вынужденно сел в Красноярске

Самолет, вылетевший из Москвы во Владивосток, вынужденно сел в Красноярске из-за того, что одному из пассажиров стало плохо, сообщил РИА Новости представитель международного аэропорта Владивостока.

"Рейс SU-1702 авиакомпании "Аэрофлот" направлением Москва— Владивосток вынужденно сел в Красноярске по медицинским показателям", — сказал собеседник.

В аэропорту Красноярска РИА Новости сообщили, что пассажир был экстренно доставлен Емельяновскую центральную районную больницу — у него подозревают инсульт.

В справочной аэропорта РИА Новости сообщили, что самолет уже вылетел из Красноярска в Приморье, ожидается, что он прибудет в 16.00 (09.00 мск) вместо планового в 12.25 (05.25 мск).