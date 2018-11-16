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Москвич устроил дебош в самолете
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Москвич устроил пьяный дебош на авиарейсе в Сочи 

News.ru + ещё 11 2 часа назад
Сотрудники полиции на транспорте сняли с рейса Москва — Сочи пьяного пассажира.
54-летний житель Москвы на на борту лайнера нарушал общественный порядок. Он нецензурно выражался и не реагировал на замечания. Информация о пьяном пассажире поступила в дежурную часть аэропорта Сочи.
«По прибытии самолёта полицейские доставили мужчину в дежурную часть. Затем он был направлен на медицинское освидетельствование, результаты которого показали, что нарушитель находится в состоянии алкогольного опьянения», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
В отношении мужчины было возбуждено дело об административном правонарушении по статьям «Мелкое хулиганство», «Нарушение правил поведения граждан на железнодорожном, воздушном или водном транспорте» и «Появление в общественных местах в состоянии опьянения».
Ранее News.ru писал о том, что 43-летний житель Киева покусал и избил правоохранителей, приехавших к нему в квартиру. Полицейских вызвал ребёнок, ставший свидетелем очередной ссоры между родителями.
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