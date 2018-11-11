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Названы лучшие города для шоппинга
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Названы лучшие города для шоппинга 

Российская Газета + ещё 5 23 часа назад
Фото: depositphotos.com
Москва, Петербург и Сочи возглавили рейтинг самых популярных у туристов городов для шоппинга, сообщает сервис бронирования жилья Tvil.ru.
Опрос, приуроченный к Всемирному дню шоппинга, который отмечается 11 ноября, сервис проводил в социальных сетях.
Первое место ожидаемо заняла Москва, за нее проголосовали 53 процента опрошенных. На втором месте — Петербург, получивший 26 процентов голосов респондентом. У города Сочи, оказавшемся на 3-м месте 15 процентов голосов.
Также в рейтинг попали Калининград и Казань, получившие по 3 процента голосов пользователей.
Создатели рейтинга отмечают, что шоппинг стал неотъемлемой частью путешествий. Причем, это не только покупки брендовых вещей, но и отдых в торговых центрах, которые сейчас все чаще позиционируют себя не только как площадки с большим количеством магазинов, но и превращаются в развлекательные комплексы.
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