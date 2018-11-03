Почти 30 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы

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В Москве предложили провести опрос по переименованию аэропорта Внуково 

РИА Новости + ещё 9 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов, являющийся председателем комиссии по развитию гражданского общества, предложил мэру Москвы Сергею Собянину провести голосование, стоит ли менять название аэропорта Внуково, текст заявления размещен в Telegram-канале журналиста.
Как уточняется в тексте, 2 ноября прошло заседание комиссии Общественной палаты Москвы по развитию гражданского общества, где обсуждалась реализация проекта «Великие имена России». По мнению членов комиссии, важно узнать отношение москвичей к данному проекту.
"В связи с этим просим… рассмотреть возможность проведения на портале электронных референдумов «Активный гражданин» голосования с выбором одного из вариантов: переименовать Международный аэропорт Внуково; добавить в название Международного аэропорта Внуково имя выдающегося соотечественника; оставить название аэропорта без изменения", — говорится в сообщении.
Имена выдающихся соотечественников в рамках проекта «Великие имена России» присвоят аэропортам 45 городов страны. На втором этапе среди вариантов названия аэропорта Внуково были имена Александра Пушкина, Владимира Гиляровского, Георгия Жукова, Петра Чайковского, Константина Циолковского, Сергея Королева, Ивана Калиты и Андрея Туполева. В среду стартовал новый этап проекта, в рамках которого будет определена тройка имен-финалистов.
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