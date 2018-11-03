Почти 30 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы

В Москве предложили провести опрос по переименованию аэропорта Внуково

Как уточняется в тексте, 2 ноября прошло заседание комиссии Общественной палаты Москвы по развитию гражданского общества, где обсуждалась реализация проекта «Великие имена России». По мнению членов комиссии, важно узнать отношение москвичей к данному проекту.

"В связи с этим просим… рассмотреть возможность проведения на портале электронных референдумов «Активный гражданин» голосования с выбором одного из вариантов: переименовать Международный аэропорт Внуково; добавить в название Международного аэропорта Внуково имя выдающегося соотечественника; оставить название аэропорта без изменения", — говорится в сообщении.