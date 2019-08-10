Турбизнес негодует: туристов в Крыму больше, а денег меньше

На днях общественник Александр Горный опубликовал на своей странице в Facebook итоги общения с представителями турбизнеса Крыма летом-2019.

Несмотря на то, что отдыхающих в этом сезоне стало больше, прибыли у участников туриндустрии не прибавилось. И даже стало меньше: туристы чаще приезжают на своем автомобиле, останавливаются в отеле на непродолжительное время, выбирая недорогие номера (а то и вовсе живут в палатах), привозят продукты с собой (или обедают в самых дешевых столовых) и меньше тратят денег на алкоголь. Такая экономия ставит под вопрос рентабельность многих объектов туриндустрии, особенно тех, которые в ожидании рекордного роста турпотока вложились в расширение бизнеса. Выручка отельеров упала на 20-40% по сравнению с прошлогодней.

Эксперты считают такую ситуацию прогнозируемой — открытие Крымского моста привлекло самую бюджетную категорию туристов. При этом многие гостиницы подняли прайсы в ожидании наплыва клиентов, цены на продукты также не выглядят для отдыхающих привлекательными, особенно в курортных поселках.

«Сейчас, действительно, есть тенденция среди туристов — приезжать в Крым всего на неделю на своем авто и объезжать весь полуостров. И на это необходимо реагировать: делать так, чтобы они хотели остановиться именно у вас», — говорит председатель Ассоциации малых отелей Крыма Наталья Пархоменко . Она отметила, что многие владельцы гостиниц в межсезонье уезжают, например, путешествовать, а вернувшись, оказываются неготовыми к будущему сезону. «Гостиничный бизнес — это не только тяжелый труд летом, но и системная работа в течении всего года. Отельеры должны прилагать максимум усилий, чтобы сделать привлекательными свои объекты», — заключила эксперт.

«У нас есть правило — не селить меньше, чем на пять дней, — делится опытом руководитель управляющей компании «Ателика» Алексей Высоканов. — И в этом году у нас и туристов больше, и выручки. Проблем с загрузкой нет, с 5 июня 100-процентная загрузка».

По его словам, проблема с заполняемостью в этом году коснулась преимущественно частного сектора.