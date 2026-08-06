Что иностранные туристы чаще всего покупают в Москве

Иностранные туристы в Москве чаще всего тратятся на сувенирную продукцию, такие покупки совершают около двух третей гостей столицы. Об этом сообщили в пресс-службе Мостуризма.

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По данным ведомства, сувениры остаются самой востребованной категорией товаров среди зарубежных путешественников. При этом предпочтения туристов отличаются в зависимости от страны происхождения.

Одежду, обувь и аксессуары в Москве покупает примерно каждый третий иностранный гость. Наибольший интерес к этой категории проявляют туристы с Филиппин – 78% из них приобретают такие товары. Также высокие показатели зафиксированы среди путешественников из Саудовской Аравии (72%) и ОАЭ (59%).

Гости из Катара, Кувейта и Омана, напротив, реже выбирают одежду и аксессуары, доля таких покупателей составляет менее 10%. Туристы из этих стран в целом совершают меньше покупок, однако их расходы могут включать приобретение товаров люксового сегмента.

Еще одним популярным направлением шопинга стали продукты питания и напитки, которые иностранцы приобретают в качестве подарков. Такие покупки совершают около 25% туристов. Кроме того, зарубежных гостей Москвы интересуют косметика, товары для дома и детская продукция. Наиболее активно эти категории выбирают туристы из Бахрейна, Саудовской Аравии, Вьетнама, Малайзии и Филиппин.

В 2025 году Москву посетили 2,8 млн иностранных туристов. В среднем на поездку в столицу они тратили около 2 тыс. долларов, при этом 16% бюджета приходилось на покупки. По объему расходов шопинг занял второе место после досуга. В Мостуризме добавили, что сумма трат на товары зависит от страны происхождения туриста и составляет от 10 до 60 тыс. руб. на человека.