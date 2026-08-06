Туристы раскупили все билеты на поезда из Сочи

Уехать на поезде из Сочи в Москву в последние дни августа уже практически нереально. Туристы, планирующие прибыть домой к началу учебного года раскупили все билеты.

Так в 10 из 12 составов, отправляющихся с юга 29 августа (они прибывают в столицу 30-го и утром 31-го), нет мест. 9 полок в купе у поезда ГСЭ № 198, еще 2 билета в плацкарте и 1 в более высокий класс доступны в № 100 от ФПК.

На 30 августа ситуация чуть лучше. В № 198 еще можно расположиться. Здесь 62 места в купе по 11,6 тыс. каждое. Даже по 7 полок в вагон, но все верхние. Еще есть верхняя боковушка возле туалета за 6,2 тыс. В остальных составах ФПК и одном ТПК суммарно доступны 22 билета, в том числе часть из них СВ по 45 тыс.

Тем, кто попробует стартовать с юга чуть раньше 26–28 августа не легче – в продаже по 25–30 билетов на каждую из дат.

С авиабилетами дефицита нет. Самый высокий спрос на вылеты 30 августа. Здесь стоимость по безбагажному тарифу стартует от 22 тыс. 31-го от 17 тыс., 29-го от 19 тыс.

Ранее TourDom.ru писал, что РЖД сообщили о 8-часовой задержке поезда только в момент его планируемого прибытия по расписанию. 14-летняя туристка была вынуждена ждать отправления до поздней ночи. С графика состав сбился еще накануне.