Стало известно, какие туристы больше других тратят на шопинг в Москве

Иностранные туристы чаще всего покупают в Москве сувениры, а лидерами по тратам на шопинг являются гости из стран Ближнего Востока. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Мостуризма.

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«Лидерами по тратам на шопинг являются туристы из стран Ближнего Востока. Сувениры занимают первое место по частоте покупок в Москве — их приобретают два из трех туристов. Сувенирная продукция интересна гостям из всех стран», — приводит пресс-служба слова руководителя дирекции по работе со странами Ближнего Востока, Африки и Европы Мостуризма Магомеда Межиева.

В Мостуризме уточнили, что на втором месте по популярности одежда, обувь и аксессуары — их покупает каждый третий иностранный турист. Самыми активными покупателями в этой категории являются туристы с Филиппин — 78% из них купили что-то из одежды, Саудовской Аравии — 72% и ОАЭ — 59%.

Покупки одежды и аксессуаров практически не интересны гостям из Катара, Кувейта и Омана — менее 10% приобретают товары в этой категории. Туристы из этих стран в целом приобретают не так много вещей, но в их бюджет вполне может уложиться покупка одного или нескольких товаров люксового сегмента.

Третье место занимает покупка продуктов питания или напитков в качестве сувениров. Каждый четвертый турист приобретает какой-либо съедобный подарок для себя и близких. Гостей может также заинтересовать покупка косметики, аксессуаров для дома и детских товаров. Среди активных покупателей в этих категориях — туристы из Бахрейна, Саудовской Аравии, Вьетнама, Малайзии и с Филиппин.

В 2025 году в Москве побывало 2,8 млн иностранных туристов. В среднем на поездку в Москву гости тратили около 2 тыс. долларов. От всего бюджета траты на шопинг у них составили в среднем 16% — это второе место после расходов на досуг. При этом размер трат на покупки отличается в зависимости от страны и может составлять от 10 до 60 тыс. руб. на человека, добавили в Мостуризме.