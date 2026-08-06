Забайкалье переживает туристический бум

Забайкальский край официально вошёл в число российских регионов-лидеров по темпам роста въездного туризма из-за рубежа. Правительство России отчиталось: по итогам первого полугодия 2026 года число въездных поездок иностранных граждан в страну превысило 2,5 миллиона человек, а Забайкалье, наряду с Магаданской и Амурской областями, Бурятией и Пермским краем, показало рекордные темпы роста.

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За этой сухой статистикой стоит вполне конкретная и значимая для региона история: открытие безвизового режима с Китаем, которое буквально за несколько месяцев превратило Забайкалье, много лет ассоциировавшееся скорее с экономическими трудностями, в одну из точек притока иностранных туристов.

Откуда взялся туристический бум

Ключевой фактор, который назвал министр экономического развития России Максим Решетников, — отмена виз с Китаем. И это не преувеличение: с 1 декабря 2025 года в России действует указ о безвизовом въезде граждан КНР сроком до 30 дней, изначально введённый до 14 сентября 2026 года как зеркальная мера в ответ на аналогичное решение Пекина, который ещё в сентябре 2025 года открыл безвизовый въезд для россиян.

Обе стороны отнеслись к эксперименту настолько позитивно, что уже в мае 2026 года Китай продлил безвизовый режим с Россией до конца 2027 года, а в июне аналогичное решение приняла и российская сторона. Сейчас страны обсуждают дальнейшую либерализацию условий — в частности, сокращение минимального состава туристической группы для безвизового въезда до двух человек.

Для регионов Дальнего Востока, включая Забайкалье, эффект оказался особенно заметным: сейчас на китайское направление приходится порядка трёх четвертей всего въездного туристического потока в ДФО в целом.

Общая картина по стране

В целом по России въездной туризм за первое полугодие 2026 года вырос на 20,1% — весьма существенный показатель для отрасли, которая последние годы преимущественно ориентировалась на внутренние направления. Помимо Забайкалья, Магаданской, Амурской областей, Бурятии и Пермского края, в топ-10 регионов по темпам роста иностранного турпотока вошли Республика Марий Эл, Владимирская и Курская области, Чувашия и Хакасия — состав списка показывает, что рост фиксируется не только в приграничных с Китаем регионах, но и в довольно неожиданных, на первый взгляд, точках европейской части страны.

Параллельно правительство отчиталось и о росте внутреннего туризма — на 4,3%, который в Минэкономразвития связывают с реализацией национального проекта и его программ по созданию новых туристических маршрутов и развитию соответствующей инфраструктуры. Всего за первое полугодие внутри страны путешествовали 43,2 миллиона россиян, при этом основной поток традиционно шёл в Москву, Краснодарский край, Подмосковье, Санкт-Петербург и Татарстан. В десятку лидеров по внутреннему туризму вошли также Свердловская, Тюменская, Ростовская области и Ставрополье — и здесь Забайкалья уже нет: регион остаётся заметным игроком именно на въездном, иностранном направлении, тогда как по официальной федеральной сводке в топ по внутреннему туризму пока не входит.

Как это выглядит на земле: 523 тысячи туристов и конкретные точки притяжения

За абстрактными процентами роста стоят вполне измеримые цифры уже на региональном уровне. 20 апреля 2026 года на брифинге, посвящённом внешнеэкономическому форуму «Новые горизонты», директор Агентства по туризму Забайкальского края Оксана Зайцева сообщила, что в прошлом году регион посетило 523 тысячи туристов, а сам край в этом году, по её словам, оказался среди лидеров России не только по въездному, но и по внутреннему туризму — эта региональная оценка немного отличается от федеральной сводки, где Забайкалье фигурирует именно в категории въездного туризма.

Наиболее востребованными точками притяжения в крае, по словам Зайцевой, названы Чита — в частности, этно-археопарк «Сухотино» на Титовской сопке, единственной горе в черте города с 32 археологическими памятниками, — а также ленд-арт-парк «Тужи» неподалёку от села Укурик в Хилокском районе. Отдельно набирает популярность у туристов Краснокаменск — город, который прежде ассоциировался почти исключительно с урановой промышленностью, а не с туристическими маршрутами.

Неожиданное предложение забайкальского министра: показывать туристам заброшенные заводы

На фоне этого туристического роста особенно любопытно прозвучала инициатива министра науки и высшего образования Забайкалья Натальи Викуловой, высказанная в апреле 2026 года на том же форуме «Новые горизонты». Она предложила показывать китайским туристам не только традиционные достопримечательности, но и заброшенные промышленные объекты региона — как своеобразный туристический продукт индустриального наследия.

Идея звучит парадоксально, но вполне укладывается в мировую практику: индустриальный туризм — показ заброшенных заводов, шахт, промышленных комплексов — давно стал самостоятельным и прибыльным направлением во многих странах. Для Забайкалья, региона с богатой, но во многом угасшей советской промышленной историей, подобные объекты действительно могут представлять интерес для иностранных гостей как аутентичное свидетельство определённой эпохи — при условии, что регион сможет обеспечить безопасность посещения таких объектов и выстроить вокруг них содержательный туристический маршрут, а не просто открыть доступ к аварийным строениям.

Что это значит для региона в целом

Совокупность этих фактов рисует картину региона, который довольно быстро и в целом успешно воспользовался открывшимся геополитическим окном возможностей — безвизовым режимом с Китаем — чтобы заявить о себе на федеральном уровне как о точке туристического роста. При этом важно понимать реалистичные масштабы: 523 тысячи туристов в год — это заметный, но не колоссальный показатель по сравнению с признанными туристическими лидерами страны вроде Краснодарского края, Москвы или Санкт-Петербурга, которые принимают десятки миллионов гостей.

Куда важнее для Забайкалья долгосрочная перспектива: пока безвизовый режим действует до конца 2027 года и обе страны обсуждают его дальнейшее упрощение, у региона есть реальное временное окно, чтобы закрепить и масштабировать уже наметившийся успех — развивать существующие точки притяжения вроде «Сухотино», продвигать статус ЮНЕСКО для этно-археопарка и, возможно, действительно попробовать нестандартные форматы вроде индустриального туризма по заброшенным промышленным объектам.

Вопрос, который остаётся открытым: успеет ли регион выстроить устойчивую туристическую инфраструктуру — гостиницы, транспорт, сервис, кадры в сфере гостеприимства — за то время, пока действует это благоприятное для въездного туризма геополитическое окно, или бурный рост первого полугодия 2026 года останется разовым эпизодом, а не началом устойчивой тенденции.