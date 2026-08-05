Стоит ли ехать в отпуск на машине летом 2026 года?

Лично знаю заядлых автопутешественников, которые буквально вчера поехали к морю… на поезде! С женами, детьми и так далее. Они прикинули, что к чему, и приняли именно такое решение. Мне оно представляется правильным: одно дело — спокойный семейный отдых, и совсем другое — экстрим. Всему свое время.

Что с бензином в августе 2026?

Просматриваем сводки. На Крымском мосту утром в среду 5 августа очередей перед подъездами к досмотровым пунктам нет. Ну, уже хорошо. А в течение прошедшей ночи проезд по транспортному переходу через Керченский пролив перекрывали дважды. Движение транспорта останавливали в два часа ночи и около четырех утра: в первый раз ограничение движения продлилось около полутора часов, второй – около 40 минут.

К подобным задержкам нужно быть готовыми постоянно. С бензином ситуацию исправляют, как могут. По состоянию на среду 5 августа в Севастополе, все марки топлива будут доступны на заправках в свободной продаже. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. Правда, цены могут кусаться. Стоимость АИ-92 снижена и зафиксирована на отметке не выше 100 рублей за литр. При этом продолжает действовать временный лимит: отпуск топлива составляет до 20 литров на одну машину.

Напомним, что еще 30 июля в Севастополе можно было свободно купить только улучшенные марки бензина АИ-95 и дизельного топлива по 210 рублей за литр. Сегодня их стоимость на разных заправках составляет от 180 до 199 рублей. Обычный АИ-95 продают по 170-179 рублей за литр. Однако цену всю неделю снижаются – примерно на 5-10 рублей за литр в день.

В Краснодарском крае топливный рынок тоже стабилизируется. Цены вроде бы перестали расти, хотя дефицит АИ 100 сохраняется.

Возвращение топлива на заправки тут же потянуло за собой другую неприятность – многокилометровые пробки на трассе М-4. Район Горячего Ключа традиционно становится узким местом: в настоящее время дорога здесь буквально забита, а движение идет с минимальной скоростью, а то и не идет вовсе.

Джубга также встречает отдыхающих огромными пробками.

Всех водителей призываем мониторить ситуацию любыми удобными способами и, по возможности, находить объездные варианты.

Ехать или не ехать?

Михаил Колодочкин, обозреватель «За рулем»: