Чем Грозный может удивить туристов

Грозный не раз попадал в рейтинги лучших городов России по разным показателям - носил статус "самого дружелюбного" и "умного", а по качеству жизни обошел даже Москву. Недавно он признан городом с самой благоприятной экологической обстановкой. А еще гости, приезжая сюда, единодушны во мнении: это одно из самых аутентичных мест на Северном Кавказе…

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Чеченский Биг-Бен

Сочетание роскоши и традиций открывается как на ладони с крыши одного из небоскребов "Грозный-Сити". Она же смотровая площадка, расположенная на тридцатом этаже. Вход на нее, правда, платный - сегодня составляет 200 рублей с человека. Причем у выданного билета нет привычного корешка, и перед самым выходом на крышу его отдают охраннику, так что оставить купон в качестве памятного сувенира не получится.

Впрочем, куда важнее сделать красивую панораму Грозного. Недаром местные гиды обязательно порекомендуют смотровую площадку в качестве отправной точки экскурсий по городу. И действительно, отсюда можно рассмотреть его "чашу" - от края до края в обрамлении зеленых хребтов.

Прямо у ваших ног - стрела проспекта Ахмата Кадырова, гудящая от автомобилей. Удивительно, но в городе с населением 400 тысяч человек образуются дорожные заторы. Как шутят жители: "Для чеченца машина - не просто средство передвижения, а символ состоятельности". Ездить на общественных автобусах - "не комильфо", поэтому если есть возможность приобрести собственный транспорт, то от него никогда не откажутся. А на большую семью, как вы понимаете, одного автомобиля мало.

Что еще открывается отсюда? С одной стороны возвышается ансамбль храма Михаила Архангела с золотыми куполами. Непосредственно строили его терские казаки в 1868 году на на пожертвования армянских и русских купцов. Переживший две чеченские войны, вооруженное нападение в 2018 году, он был снова восстановлен близко к историческому оригиналу.

С другой стороны - после моста через реку Сунжа, чуть разбухшую после летних дождей, - к небу взметнулись светлые минареты мечети "Сердце Чечни". Святыня стала первой достопримечательностью, открытой в послевоенное время - в октябре 2008 года - и с тех пор является символом возрождения региона. Кстати, у мечети нет "постоянного" цвета, он меняется в зависимости от времени суток, представая то тепло-бежевым, то коричневым. В свою последнюю поездку, любуясь архитектурой, заметила, что яркое послеполуденное солнце отбрасывает на стены розоватый отблеск, а серебристо-голубоватые купола кажутся дымчатыми.

Напротив, через полотно проспекта, возвышается торгово-развлекательный центр "Грозный Молл" с обширной галереей магазинов. С пустыми руками отсюда точно никто не уйдет. На верхнем этаже есть зона фудкорта с панорамным балконом с видом на башни комплекса "Грозный-Сити". Кстати, помимо привычной пиццы, гамбургеров и кофе в зале можно попробовать настоящее турецкое мороженое, которое в жару тает медленнее своего собрата - эскимо. А все благодаря секретному ингредиенту - салепу, созданному из молотых корней диких орхидей. Турецкий национальный десерт ввел в оборот выходец из Анкары, тоже чеченец, который после короткой поездки на историческую родину настолько был впечатлен регионом, что решил остаться жить в Грозном и организовал "вкусный" бизнес.

Если говорить о самом комплексе "Грозный-Сити", то он состоит из семи зданий, построенных в 2011 году. С тех пор архитектурная доминанта стала визитной карточкой региона. Внешний облик напоминает небоскребы Дубая и делового центра "Москва-Сити". Самая высокая "башня" - ЖК "Феникс" - достигает 145 метров. Как раз именно ее сверкающая оболочка с огромными часами (чеченский Биг-Бен) будто нависает над тобой, когда ты оказываешься на смотровой площадке. На крыше люди в среднем проводят 15-20 минут. Влияет погода - в жару либо накрапывающий промозглый дождь особо не задержишься. В эти минуты с некоторым сочувствием поглядываешь в правый угол площадки, огороженной лентой. За ней на стульчике бессменно сидит уже другой охранник, следящий за тем, чтобы вы не направляли объективы в его сторону, так как за его спиной открывается вид на резиденцию главы Чечни Рамзана Кадырова.

Шагаем в новый район

Чечня - исламский регион. По состоянию на декабрь 2025 года здесь функционируют 1547 мечетей, не считая школ хафизов и медресе. Поэтому логично, что многие туристы задаются вопросами гардероба - что уместно надеть? Как такового официального дресс-кода здесь нет, но есть рекомендации по внешнему виду. Их легко найти в памятках в гостиничных номерах и баннерах, установленных на популярных маршрутах. В общем-то, советы просты и аналогичны тем, что я встречала в общественных зонах курортов Абхазии. Иными словами, стоит отдать предпочтение закрытым платьям (средней и длины макси) из натуральных тканей, брюкам и кофтам с рукавами, прикрывающими плечи. Никаких мини-юбок или шорт. Мужчина в бриджах и в так называемой майке-алкоголичке тоже вызовет осуждение, угрожающее словесным конфликтом. Платки совсем необязательны (их и местные чеченки далеко не все носят), но при посещении мечети либо другого сакрального места голова должна быть покрыта.

Что ж, разобравшись с внешним видом, можно прогуляться по новому жилому Путинскому району. Найти его несложно - он является продолжением проспектов Ахмата Кадырова и Владимира Путина. Зачем его стоит увидеть? Ну хотя бы для того, чтобы оценить размах застройки территории в рекордно короткие сроки. Новые кварталы - не стандартный массив высоток, а пространство с самобытным архитектурным обликом, и по завершении район включат в официальный перечень туристических маршрутов столицы Чеченской Республики. В прошлом октябре сдали 30 многоквартирных домов первой линии, в народе их прозвали "дубайскими" (или "арабскими"), хотя авторы проекта уточняют: в облике скорее отражен современный исламский стиль с элементами культурной идентичности региона. Фасады украшают исконно чеченские орнаменты, традиционные образы воплощены в уличных фонарях, даже башенки, венчающие эркеры на новых домах, - не просто декор, а отсылка к старинным сигнальным башням в горных районах.

Центральная аллея разбита на прогулочные зоны. Акцент сделан на фонтанах в виде строгих каменных арок с резным узором по контуру - приглядываюсь, и рисунок распадается на завитки, ромбы, звезды и полумесяцы. Напротив таких художественных, а в жару прямо-таки спасительных "водопадов" - широкие подвесные скамейки. Ближе к концу этого года запланирована сдача всех объектов второй и третьей линии. А вот уникальные здания свыше 30 этажей - "Президентский дом" в виде буквы "П" и крупный многофункциональный гостевой комплекс - в силу сложности конструкций завершат уже в 2027 году.

Условной отправной точкой для знакомства с районом служит гранитный памятник борцам революции на площади Дружбы Народов. Вблизи он возвышается серой глыбой. Скульптуре, изображающей украинца Николая Гикало, чеченца Асламбека Шерипова и ингуша Гапура Ахриева, уже больше полувека. Так что в ней заключена частица советского прошлого, чей след практически теряется на улицах отстроенного с нуля Грозного. Потому он особенно дорог тем, кто помнит его старый облик.

Примечательно, что в трех шагах от памятника расположен Мемориальный комплекс Славы имени Ахмата Кадырова, куда тоже интересно заглянуть. Здание имеет четыре уровня: подземный, картинная галерея и стеклянный купол с возвышающейся 40-метровой стелой. И, пожалуй, только здесь гости республики смогут открыть для себя Ахмата-Хаджи Кадырова не просто как государственного деятеля, удостоенного звания Героя России посмертно, но еще и как человека: через редкие личные фотографии, документы, предметы одежды.

В коридорах "английского замка"

"Если вы хотите увидеть привидение и даже попробовать пригласить его к себе домой, то лучшего места, чем коридоры бывшего здания Грозненского нефтяного научно-исследовательского института, не найти", - с улыбкой обмениваются впечатлениями туристы. Но и без тени смеха этот трехэтажный дом из красного кирпича на улице Братьев Дубининых обладает особой атмосферой. Во-первых, он слишком выбивается из общего стиля города, так как построен в 20-х годах прошлого века по заказу британской нефтепромышленной компании, и благодаря схожести с архитектурой времен Тюдоров жители стали называть здание "английским замком". Это имя он носит и сейчас. Во-вторых, серьезно пострадав в войну, он долго находился в заброшенном состоянии и мог бы разделить судьбу других разрушенных строений - быть снесенным. Но власти решили вдохнуть в него вторую жизнь, и в мае 2024 года после масштабной реконструкции в стенах открыли музей. Причем фасад с зияющими провалами от разрывов снарядов законсервировали, укрепив развороченные участки металлом. Так что, прогуливаясь под готическими заостренными сводами, ты будто попадаешь на перекресток времен.

С 1928 года в здании вел работу ГрозНИИ - первый отраслевой институт в стране. В лаборатории сделали множество открытий. Например, сотрудники очень скоро установили, что большая часть добываемой нефти в республике является парафиновой. В том же году в регионе построили Грозненский парафиновый завод, в котором, по словам старожилов, даже изготавливали по спецзаказу свечи для Ватикана.

В залах размещены исторические фотографии, экспонаты, связанные с развитием добычи и переработки нефти, а также старинная мебель и предметы быта. На верхнем этаже находится ресторан "Замок". Кстати, практически во всех заведениях общепита можно заказать традиционные блюда чеченцев - нохчи-чорпа, чепалгаш, хингалш. Те, кто привык к яркому разнообразию грузинской кухни, могут почувствовать некоторое разочарование - местная еда отличается простотой и сытостью, но в "английском замке" национальные блюда дают повод для переосмысления. По крайней мере, в наше посещение мы совершенно позабыли о калориях, не успели опомниться, как справились с двумя вариантами насыщенного жижиг-галнаш. А это порции прямо для богатырей - включают клецки с щедрыми кусками мяса, наваристый бульон, острый чесночный и сладкий луковый соусы. Мм… объедение!

Продуктовое изобилие

Рынок - сердце любого города, а на Кавказе - вдвойне. В Грозном - это "Беркат", который занимает целый квартал в центральной части, в районе улиц Лорсанова и Аллаудинова. Сразу отмечу, цены зависят от расположения прилавков и, как правило, от окраин к ядру базара уменьшаются. Поэтому сезонные овощи и фрукты можно купить как выгодно, так и не очень. В общем, профессиональный любитель шопинга быстро во всем разберется, но и рискует увязнуть в лабиринте торговых улочек, так как здесь продается абсолютно все - от платков и одежды до посуды и сувениров.

На что стоит обратить внимание? Конечно, на продукты с местным колоритом. Например, на столь популярную у чеченцев черемшу. Зимой ее можно приобрести свежую, в сапожках (плодоножках) - килограмм за 400-600 рублей, в остальное время - только в консервации. Еще стоит попробовать кавказский деликатес - сушеное мясо и чеченские колбасы, которые отваривают и подают с теми же галушками-галнаш. Тем, кто любит соленья, выпечку, домашние сыры и сметану, тоже есть где разгуляться. Недаром с чеченского языка слово "беркат" переводится как "изобилие"…