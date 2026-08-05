Осень в Крыму за последние 10–15 лет стала в среднем теплее и продолжительнее, а рамки бархатного сезона заметно расширились, сообщил ТАСС доцент Таврической академии КФУ Игорь Вахрушев.

Для поездки в сентябре и октябре наиболее теплым направлением, по словам специалиста, остается Южный берег Крыма: Ялта, Алупка, Гурзуф, Симеиз, Форос, Алушта и прилегающие территории.

По многолетним климатическим нормам, средняя температура воздуха здесь в сентябре составляет около 19–20 градусов. Днем значения часто достигают 24–27 градусов, а в первой декаде сентября могут подниматься до 28–30. В октябре средняя температура снижается до 14–15 градусов, но в отдельные дни воздух все еще может прогреваться до 20–23.

На восточном побережье — в Судаке, Коктебеле и Феодосии — комфортный температурный режим обычно сохраняется до конца сентября. На западе полуострова, в Евпатории, Саках и в значительной степени Севастополе, бархатный сезон ощущается короче. Как пояснил Вахрушев, с 20-х чисел сентября там усиливается влияние равнинных ветров, из-за чего температура снижается быстрее.

Тем, для кого важна температура моря, эксперт советует учитывать сезонное остывание воды. По его оценке, в сентябре у берегов Крыма вода обычно держится в диапазоне 21–24 градусов, к концу месяца остывает примерно до 19–21, а в первой половине октября — до 17–19 градусов.

На начало августа поверхностные воды Черного и Азовского морей у побережья Крыма прогреты примерно до 24–26 градусов. Море после жаркого лета долго отдает накопленное тепло и сглаживает резкие похолодания, отметил ученый. Осадки в последние годы, по его словам, чаще смещаются к середине октября и даже началу ноября.

Приведенные показатели основаны на многолетних нормах и оценке специалиста, поэтому погоду на конкретные даты поездки следует уточнять ближе к выезду.

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